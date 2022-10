Der Bürstädter Gesangverein Liederkranz steht kurz vor der Auflösung. „Mit einer Handvoll Sängerinnen und Sängern sind wir nicht mehr singfähig, deshalb beenden wir eine erfolgreiche Vereinsgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen“, wendet sich Vorsitzende Christa Wasem (kleines Bild) an die Mitglieder. Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung am Freitag, 28. Oktober, 17.30 Uhr, in die

...