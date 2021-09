Bürstädter Kulturbeirat: Frederic Hormuth kommt erst 2022

Bürstadt. Mit der Begründung fasst sich die Stadtverwaltung kurz und nennt lediglich das Stichwort „Corona-bedingt“. Damit fällt nach der Absage von Barbara Ruscher bereits der zweite Termin in dieser Saison ins Wasser. Dabei wollte der Kulturbeirat nach langer Pandemie-Pause dann im Herbst so richtig durchstarten und plante gleich drei Termine im September.

Festhalten will das Rathaus aber nach wie vor am Auftritt der Magier 3.0, die sich für Freitag, 17. September, im Bürgerhaussaal angesagt haben. „Es gilt die 3 G-Regel“, macht Vanessa Holz, in der Verwaltung für den Kulturbeirat zuständig, deutlich. Wer sich den Auftritt der drei unterhaltsamen Zauberer ansehen möchte, muss also getestet, genesen oder geimpft sein. 160 Karten sind im Verkauf, einige auch noch zu haben. Und im Bürgerhaus sei auf jeden Fall genug Platz, um die gerade erst aktualisierten Hygiene- und Abstandsregeln im Kreis einhalten zu können, versichert Vanessa Holz.

Für Frederic Hormuth sucht der Kulturbeirat zurzeit nach einem Ersatztermin im neuen Jahr. Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Fest steht bereits der Nachholtermin für Barbara Ruscher. Sie kommt am 5. Mai in den Bürgerhaus-Saal.

Frederic Hormuth kommt erst im nächsten Jahr nach Bürstadt. © Berno Nix

