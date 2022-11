Bürstädter können stolz auf ihr Rathaus sein

Zum Verzicht der Stadt Bürstadt auf die Erhöhung der Grundsteuer:

Bravo Frau Schader, Bravo an die Stadtverordneten der Stadt Bürstadt!! Dieser Beschluss zur Nichterhöhung der Grundsteuer ist in dieser schwierigen Zeit für die Einwohner der Stadt Bürstadt genau das richtige und auch notwendige Signal. Ich selbst wohne zwar in Hofheim, möchte Ihnen und Ihren Verantwortlichen jedoch auf diesem Wege mitteilen, dass die Einwohner von Bürstadt in dieser Angelegenheit (Grundsteuererhöhung) stolz auf Sie und Ihre Gremien sein können – Chapeau!

Ich hoffe sehr, dass sämtliche Verantwortliche der Stadt Lampertheim bei ihrer nächsten Sitzung bezüglich der Erhöhung der Grundsteuer in Lampertheim diesem Beispiel folgen werden, und die Entscheidung von Bürstadt als eine Art „Steilvorlage“ für ihr Votum ansehen.

Ebenfalls habe ich einen Artikel in der Presse gelesen, was die Erhöhung der Grundsteuer der Stadt Bensheim betrifft, und auch deren Bürgermeisterin, Frau Klein, hat eine Grundsteuererhöhung im Interesse ihrer Einwohner abgelehnt.

Aus diesen genannten Gründen appelliere ich auch an Herrn Störmer sowie an die Stadtverordneten der Stadt Lampertheim, erneut über diese Erhöhung nachzudenken, und den Beispielen der Städte Bürstadt und Bensheim im Interesse ihrer Bürger zu folgen.

Last but not least stellt eine Erhöhung von 460 auf 700 Punkte eine Erhöhung um satte 52 Prozent dar, was die Bürger pro Jahr mehr zu entrichten haben. So eine Gehaltserhöhung würden sich sämtliche Arbeitnehmer auch einmal wünschen, und da nutzt es auch nichts, wenn die Stadt Lampertheim und deren Bürgermeister in ihren Stellungnahmen in den örtlichen Medien die Bürger damit beruhigen möchten, dass diese Erhöhung doch gar nicht so hoch ausfällt, wie dies viele Menschen in Lampertheim wahrnehmen. Fakt ist: 52 Prozent bleiben 52 Prozent, egal was geschrieben und mitgeteilt wird. Trotz allem wünsche ich allen Verantwortlichen in dieser Angelegenheit „Gutes Gelingen“.