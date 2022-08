Bürstädter klagen über Drogenhändler und Autorennen

Bürstadt. Bürstadt. Autorennen in der Nacht, Drogendeals am helllichten Tag: In der Bürstädter Facebook-Gruppe häufen sich Klagen über Lärm durch sogenannte Autoposer sowie Kriminalität. Als Brennpunkt werden besonders oft Nibelungen-, Main- und Wilhelminenstraße genannt. Polizei und Ordnungsamt Bürstadt wissen von den Beschwerden aus der Bevölkerung. Was den Handel mit Drogen angeht, gibt es zudem handfeste Hinweise.

Erst im Juni gab es eine größere Razzia in der Nibelungenstraße, teilt die Pressestelle der Polizei auf Anfrage dieser Redaktion mit. „Zivilkräfte und Rauschgiftfahnder der Heppenheimer Kriminalpolizei haben Drogen sichergestellt“, sagt Sprecher Bernd Hochstädter. Gegen drei Männer und eine Frau werde derzeit ermittelt. Die Tatverdächtigen seien zwischen 24 und 48 Jahre alt. Bereits im April habe es ganz in der Nähe eine Durchsuchung gegeben - auch im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Dabei seien aber keine Drogen gefunden worden, es handle sich auch um andere Tatverdächtige als im Juni.

Einen Zufallsfund gab es dazwischen zudem: Ende Mai entdeckten Mitarbeiter der Deutschen Bahn an der Lärmschutzmauer entlang der Bahnstrecke in der Klarastraße eine Tasche voller Drogen. Laut Polizei haben diese einen Marktwert von etwa 15 000 Euro. Bei Mäh- und Rodungsarbeiten war den Arbeitern die Tasche im Gestrüpp aufgefallen. „Noch bevor die Tasche geöffnete wurde, verströmte der Inhalt bereits einen intensiven und deutlich wahrnehmbaren Cannabisgeruch“, informiert die Polizei. Die Beamten fanden darin 1,2 Kilogramm Haschisch und 300 Gramm Marihuana.

Geschwindigkeitskontrollen

„Abends und am Wochenende rasen hier PS-starke Autos durch - und zwar mit Kennzeichen aus Ludwigshafen oder Worms“, erzählt Manuel Profeta, der in der Nibelungenstraße wohnt. Von Bewohnern der Main- und der Wilhelminenstraße sowie der Bahnhofsallee sind ähnliche Klagen zu hören: „Die heizen hier durch wie die Bekloppten.“ Und alle fragen danach, wann die Stadt endlich einschreitet. Bürgermeisterin Bärbel Schader betont, darüber im Austausch mit der Lampertheimer Polizei zu stehen. Mit Stationsleiter Matthias Seltenreich habe sie mehrfach über solche Rallyes durch die Stadt gesprochen, denn die Kontrollen liefen in enger Zusammenarbeit mit den Beamten in Lampertheim.

„Das Problem ist, sobald wir einen mobilen Blitzer aufstellen, spricht sich das ganz schnell herum“, sagt Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel. Gerast werde dann eben woanders. Sobald ein Auto der Polizei oder vom Ordnungsamt auftauche, sei es ganz genauso. Und wenn es um Autos gehe, die mit illegalen Ersatzteilen aufgerüstet - also getunt - wurden, könne dies nur von der Polizei bei Kontrollen geahndet werden.

Dass sich die Bürger an neuralgischen Stellen fest installierte Blitzer wünschen, wissen Schader und Stöckel. An einigen Straßen gibt es Radarfallen, die schon länger außer Betrieb sind. Sie könnten oft auch nicht mehr bestückt werden. Neue Starenkästen muss laut Schader erst die Hessische Polizeiakademie genehmigen. „Wir lassen gerade prüfen, ob dies in der Nähe des Beethovenplatzes möglich ist, wo es auch eine Bushaltestelle gibt“, sagt die Bürgermeisterin.

Zu den Drogendelikten kann die Rathauschefin nicht viel sagen, da solche Hinweise der Bürger immer direkt an die Polizei weitergegeben würden. „Wir erfahren dann aber nicht, was weiter passiert“, erklärt Ordnungsamtsleiter Stöckel. Von der Razzia Anfang Juni etwa hatte er keine Kenntnis. Und was das Gefühl der Sicherheit in Bürstadt angeht, setzt er seine Hoffnung auf das Präventionsprogramm Kompass. Dieses läuft seit dem vergangenen Jahr in Bürstadt. Zum Startschuss war sogar Innenminister Peter Beuth in Bürstadt. Das ist fast ein Jahr her. Dabei sollen die Sorgen und Ängste der Bevölkerung aufgenommen werden, um dann gemeinsam - Bürger, Polizei, Ordnungsamt - Lösungen zu erarbeiten.

Neue Mitarbeiter im Ordnungsamt

Der Groll in der Bevölkerung ist jedenfalls groß. „Manchmal glaubt man, mitten in Frankfurt zu wohnen“, schreibt eine Bürstädterin auf Facebook. „Und ja, zuweilen nervt es, wenn man morgens beim Verlassen des Hauses über Mageninhalte irgendwelcher Personen aus der vergangenen Nacht steigen muss.“ Dass die Polizei ihr riet, lieber die Fenster zu schließen, wenn vor der Haustür gerast werde, beklagt eine andere Bürgerin. Denn das sei kaum hilfreich - genau so wenig übrigens wie die Aussage, dass sie ja nicht gezwungen worden sei, ein Haus in der vielbefahrenen Nibelungenstraße zu kaufen.

„Unsere Ordnungspolizei wird mit zwei Personen verstärkt“, kündigt Bärbel Schader an. Gerade würden die beiden Mitarbeiter ausgewählt und eingestellt. Dann soll auch ein fester Ansprechpartner für das Programm Kompass benannt werden. Aktionen dazu möchte die Stadt im Herbst starten - und die Bevölkerung fest einbinden.