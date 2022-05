Bürstädter Kämpfer auf dem Siegertreppchen

Bürstadt. An zwei Wettkampftagen fand der 25. Internationale Sparkassenpokal in Jena mit insgesamt 534 Startern aus 83 Vereinen statt. Erfreulich war die Teilnahme aus Sicht des 1. Judo-Club Bürstadt der alle vier Starter mit zwei ersten Plätzen je einmal Platz 2 und 3 auf dem Podest platzieren konnte.

In der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm gingen Max Danner und Florian Ruckteschler auf die Matte. Da es nur drei Starter in der Gewichtsklasse gab, hieß die Aufgabe Jeder gegen Jeden. Zunächst mussten die beiden Vereinskameraden gegeneinander antreten. Hierbei konnte sich Ruckteschler den Sieg mit Waza ari sichern. In seinem zweiten Kampf gegen Doberschütz aus Steinheim war Ruckteschler seinem Gegner deutlich überlegen und konnte sich durch eine Fußtechnik schnell den Sieg und somit Platz 1 sichern. Max Danner konnte mit einem starken Griff seinen Gegner ebenfalls dominieren und sich durch zwei Wurftechniken erfolgreich durchsetzen. Daraus resultierte Platz zwei und damit die Silbermedaille.

Katharina Keltjens gewinnt

Katharina Keltjens startete in ihrer gewohnten Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm und traf auf sieben Teilnehmerinnen. Sie zeigte am Wettkampftag gute taktische Leistungen und einen dominanten Griff. Nach zwei Siegen in der Vorrunde, jeweils durch Festhaltegriffe, traf sie im Halbfinale auf Fischer aus Abensberg. Durch starken Griffkampf konnte sie sich vorzeitig erneut im Boden mit einem Festhaltegriff den Sieg sichern und ins Finale einziehen. In einem hochklassigen Finale gegen die österreichische Meisterin bis 48 Kilogramm Harrer aus Linz erhielt sie nach einem Haltegriff einen halben Punkt, der ihr den Sieg und somit ebenfalls Platz 1 brachte.

Bronze für Dimitar Atanassov

Am zweiten Wettkampftag ging Nachwuchskämpfer Dimitar Atanassov in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm mit insgesamt 14 Teilnehmern an den Start. Nach zwei erfolgreichen Kämpfen gegen Weitemeier aus Braunschweig und Jahn aus Jena, die Atanassov jeweils durch verschiedene Wurftechniken besiegen konnte, traf er im Halbfinale auf Rothmann aus Halle. Hier konnte er lange Zeit mitkämpfen, geriet jedoch durch eine Wurftechnik gegen ihn in Rückstand und musste nun mehr riskieren, verlor den Kampf aber dann durch einen Haltegriff. Das bedeutete für Dimitar ab in die Trostrunde zum Kampf um Platz drei. Hier ging es für ihn gegen Hoffmann aus Merseburg um die Medaillen. Hier konnte sich Atanassov mit einer Wurftechnik durchsetzen und so die Bronzemedaille sichern.

„Wieder einmal ein sehr erfolgreiches Turnier für die Starter des 1. Judo-Clubs“, zeigte sich Trainerin Nadine Müller voll zufrieden mit den gezeigten Leistungen ihrer Teilnehmer. Aber nicht nur der sportliche Part stand im Fokus, die teilnehmenden Eltern und Betreuer konnten den Abend für den persönlichen Austausch nutzen und das Vereinsleben weiter aktivieren. red