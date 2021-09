Bürstädter Judoka feiern etwas andere Zweitliga-Premiere

Bürstadt. Fast zwei Jahre hat sich das Männerteam des 1. Judo-Clubs Bürstadt (JCB) nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gedulden müssen. Am Samstag ist es zumindest in abgespeckter Form so weit: In Holzkirchen finden acht Mannschaften aus den Zweitliga-Südgruppen für ein Tagesturnier zusammen.

Bei dem Turnier in Oberbayern handelt es sich um einen offiziellen Wettkampf. Nach der Absage der 2020er Saison hatte der Deutsche Judo-Bund in diesem Sommer auch die Zweitliga-Runde 2021 abgesagt. „Alle Begegnungen der acht Teilnehmer werden verkürzt an einem einzigen Kampftag in Turnierform ausgetragen und entscheiden am Ende über den Tabellenrang in der Saison 2021“, schreibt Ausrichter TuS Holzkirchen auf seiner Homepage. Auf- und Absteiger gibt es nicht - aus gutem Grund. „Keiner weiß, wo die eigene Mannschaft steht. Man konnte sich ja zwei Jahre lang nicht mit anderen messen“, sagt Bürstadts Mannschaftstrainerin Nadine Müller, die diese Regelung begrüßt: „So können wir locker und frei aufkämpfen.“

In der Vorrunde trifft der Bürstädter Judo-Club auf die HTG Bad Homburg, den ESV Ingolstadt und die „Isarfighter“, zu denen unter anderem die TuS Holzkirchen gehört. In der zweiten Gruppe kämpfen der BC Karlsruhe, der JC Leipzig, das Judo-Team Rheinland und Kim-Chi Wiesbaden. Im Halbfinale trifft der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B - und andersherum. Für die Dritt- und die Viertplatzierten sind Platzierungskämpfe vorgesehen.

Dass die Bürstädter die Fahrt ins Münchner Umland ohne Abstiegssorgen antreten können, heißt nicht, dass der Zweitliga-Neuling das Turnier auf die leichte Schulter nimmt. Für die Kämpfe in den sieben Gewichtsklassen (bis 60 kg, bis 66 kg, bis 73 kg, bis 81 kg, bis 90 kg, bis 100 kg, über 100 kg) nimmt der 1. JCB 23 Athleten mit. „Wir werden vor Ort schauen, welche Kämpfer wir jeweils aufstellen“, erklärt Müller: „Viele Teilnehmer kommen wohl nur mit einem kleinen Team. Andere haben gar nicht so viele Kämpfer auf ihrer Liste.“

Die Vorfreude auf den etwas anderen Bundesliga-Einstand sei teamintern riesig, macht die 36-Jährige klar: „Da ist schon Feuer drin in der Mannschaft. Die wollen alle kämpfen und freuen sich.“ Wobei es den Judoka nicht allein um das Kämpfen geht: „Viele haben gesagt, dass sie mitfahren und die Mannschaft anfeuern wollen - egal, wer auf der Matte steht. Wir haben einige dabei, die gut anfeuern können.“

Bei seinen Vorbereitungen hat der Judo-Club nichts dem Zufall überlassen. Schon am Freitag bricht die Mannschaft gen Oberbayern auf. Generell gehörte der 1. JCB zu den ersten Vereinen im Umkreis, die ihren Athleten nach Ausbruch der Pandemie Beine machten. Onlinetraining, Outdoortraining, schließlich wieder reguläres Teamtraining: Die Bürstädter ließen keine Möglichkeit aus. Seit den Lockerungen im Frühling bieten die Südhessen drei Einheiten pro Woche an. Das JCB-Männerteam, das bis zum Aufstieg als Oberliga-Meister im Herbst 2019 als Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach startete, trifft sich zusätzlich einmal pro Monat für ein Mannschaftstraining.

Vergangene Woche nahmen einige JCB-Sportler am Südwest-Lehrgang teil. „Wir haben versucht, keinen Stillstand reinkommen zu lassen“, meint Müller. Ob das geklappt hat? Die Lorscherin schmunzelt: „Wir wissen alle: Alleine vor der Kiste zu stehen und Übungen zu machen, ist nicht so effektiv wie das Raufen auf der Matte. Wir sind alle froh, dass das wieder möglich ist.“

In Holzkirchen vertraut der 1. JCB unter anderem auf den routinierten Neuzugang Boris Trupka (bis 73 kg). Die Zwillinge Nick und Tim Henze (Jahrgang 2000, bis 66 kg) zeigten „gute Ansätze im Training“, wie Müller verrät. Auch Nick Mattern und Jannik Zettl, die zu den Aufstiegsstützen zählten, sind an Bord. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Athleten“, findet die JCB-Trainerin.

Die Platzierung beim ersten Zweitliga-Wettkampf ist letztlich dennoch zweitrangig. „Wir wollen Spaß haben, in den Rhythmus kommen und einfach mal wieder Judo spüren. Ich will, dass die Jungs Bock haben - und dabei bleiben“, nennt Müller das perspektivisch wichtigere Ziel: „Wir wollen die Mannschaft für die nächsten Jahre festigen.“