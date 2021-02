Bürstadt. Das Wahlprogramm ist 35 Seiten stark und enthält 60 Forderungen: Die Bürstädter Grünen haben sich einiges vorgenommen für die nächste Legislaturperiode. Das reicht von der Oberstufe für die Erich Kästner-Schule über den Erhalt des Freizeitkickergeländes bis zum Kreisel am Bahnübergang in der Forsthausstraße.

„Wir haben uns umgehört und nachgeforscht: Was ist los in Bürstadt?“, erläutert Sabine Hofmann beim Gesprächstermin im Bürstädter Bürgerhaus. Die Frau auf dem ersten Listenplatz sitzt zwischen fünf weiteren Kandidaten, die am 14. März ins neue Stadtparlament einziehen möchten. Insgesamt stehen 19 Männer und Frauen auf der Liste. Wegen der Corona-Pandemie findet das Gespräch „nur in kleiner Runde“ statt, macht Vorstandsmitglied Uwe Koch deutlich. „Aber wir wollen Gesicht zeigen.“ Nach einem Sommer voller Workshops und zahlreicher Ideen zeigt er sich selbst „überrascht, wie breit wir aufgestellt sind“. Um eine „echte Bürgerbeteiligung in den politischen Gremien“ geht es dabei, aber auch um Vereinsförderung und Jugendarbeit.

Und natürlich um Umweltschutz: „Das echte Grün“, wie Sabine Hofmann mit einem Schmunzeln bestätigt. „Wasserknappheit und Klimaerwärmung machen nicht einfach vor Bürstadt halt“, unterstreicht Silke Renz, wie entscheidend diese Themen für ihre Partei sind. Ändern müsse sich deshalb auch in den Kommunen einiges, macht Fraktionschef Uwe Metzner klar. „Wir müssen im Kleinen anfangen und hier die ersten Schritte machen.“

Grün denken und handeln wollen die Kandidaten in allen Bereichen, die Bürstadt betreffen. „Alles ist miteinander verzahnt“, sagt Uwe Koch. Deshalb fordert die Partei auch die Verpflichtung, in Gewerbegebieten den Einsatz von Photovoltaik vorzuschreiben. Das Radwegenetz soll ausgebaut werden. Eine Bürstädter Energiegenossenschaft könnte zudem energetische Sanierungen unterstützen.

Wer alle 60 Punkte nachlesen will, findet das komplette Programm auf der Homepage unter buerstaedter-gruene.de. Dort sind auch Informationen zu allen Kandidaten auf der Liste nachzulesen. Ohnehin wollen die Grünen den Wahlkampf in dieser besonderen Zeit verstärkt virtuell angehen. „Auf Facebook gibt es demnächst unseren Daily Kandidat“, kündigt Sabine Hofmann an. Jeden Tag wird ein anderes Mitglied auf der Liste vorgestellt, samt Lebenslauf und persönlichem Profil. „Hitparadenmäßig wird von Platz 19 auf Platz eins runtergezählt“, erklärt die Spitzenkandidatin.

Bespielt werden auch Twitter und Instagram. Vor allem die grüne Jugend setzt auf Formate wie Videokonferenzen. Ausgiebig diskutiert worden sei deshalb, ob das Treffen im Bürgerhaus angesichts der Infektionslage überhaupt angebracht sei, berichtet Uwe Koch. Weil immer noch politische Sitzungen stattfinden dürfen, sei die Entscheidung dann für eine Veranstaltung vor Ort gefallen. Persönliche Begegnungen seien einfach wichtig, findet er.

Das große Ziel bei der Wahl im März: ein paar Listenplätze mehr als bei der Kommunalwahl 2016, bei der die Bürstädter Grünen 13,2 Prozent erhielten. Zurzeit besteht die Fraktion aus vier Personen plus ein Platz im Magistrat. 2019 sind einige Parteimitglieder dazu gekommen. Seit 2020 gibt es zudem eine grüne Jugend, die mit vier Kandidaten auf der Liste vertreten ist.

Für die langjährigen Mitstreiter ein großer Gewinn. „Dadurch sind die Themen auf viele Schultern verteilt“, betont Sabine Hofmann. Im neuen Parlament könnte so noch intensiver gearbeitet werden. „Bei der Europawahl 2019 haben wir 18,2 Prozent erreicht“, ruft Uwe Metzner in Erinnerung. Für ihn ein Ziel, das durchaus in Sichtweite liegt.