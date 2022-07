Bürstädter Freibad erneut geschlossen

Bürstadt.. Das beliebte Freibad soll so schnell wie möglich wieder öffnen. "Unsere Mannschaft ist vor Ort und arbeitet auf Hochtouren", versichert die Rathaus-Chefin. Und schiebt auch gleich Gerüchten einen Riegel vor, dass zu wenig Personal schuld an der erneuten Schließung trägt. "Wir haben zwar Krankmeldungen. Aber wir haben trotzdem genügend Leute, um den Betrieb aufrecht zu erhalten." Bereits vergangene Woche musste das Waldschwimmbad für einen Tag geschlossen bleiben. Schuld sei eine defekte Pumpe gewesen, hatte das Rathaus informiert. Was die Schließung diesmal verursacht hat, will die Verwaltung so schnell wie möglich bekannt geben. Bis jetzt ist in der Meldung auf der Homepage noch von einem technischen Defekt die Rede.

