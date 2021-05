Bürstädter Freibad bereitet sich auf Eröffnung Anfang Juni vor

Bürstadt. Bürstadt. Einen großen Satz ins Wasser können Schwimmbadfans – mit etwas Glück – bereits in der nächsten Woche machen. „Die Vorbereitungen laufen, alles ist so gut wie bereit“, berichtete Bürgermeisterin Bärbel Schader im Ausschuss für Umwelt- und Stadtentwicklung. Der Eröffnungstermin hängt allerdings von den aktuellen Infektionszahlen ab. Wenn die Inzidenz im Kreis auch in den nächsten Tagen unter 100 bleibt, sind weitere Lockerungen möglich. Dann dürfen auch die Freibäder wieder öffnen. Die Rathaus-Chefin rechnet damit, dass der Startschuss Anfang Juni fallen kann. Ein Termin steht noch nicht fest. Für den Betrieb sollen dann die gleichen Regeln gelten wie im Vorjahr: Nur 300 Gäste erhalten gleichzeitig Einlass – entweder von 8 bis 10 Uhr, von 11 bis 15 Uhr oder von 16 bis 20 Uhr. Tickets sind online, aber auch direkt am Einlass erhältlich. „Das System hat sich bewährt“, stellte Schader fest. Am Wochenende soll dann auch der Sommer endlich Einzug halten. Demnächst dürfte dem Badespaß – wie auf unserem Archivbild – also nichts mehr im Wege stehen.