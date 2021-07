Bürstadt. „Tokio ist eine riesige Stadt mit 23 Bezirken, ich lebe in Okudo - das ist wie eine Stadt in der Stadt in der Stadt. Also wie in Bürstadt die Rodstücke.“ Stefan Georgi lacht, als er den passenden Vergleich findet. Groß geworden ist er in der „Klarastrooß“. Seit vier Jahren lebt der 35-Jährige in Japan - seither war er auch nicht mehr in Deutschland. „Aber sobald Corona es zulässt,

