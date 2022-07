Der Projekttag der Bürstädter Erich Kästner-Schule kurz vor Ferienbeginn war gleichzeitig so etwas wie ein nachgeholter Tag der offenen Tür. „Wir haben auch alle Grundschulen in der Umgebung angeschrieben“, merkte Dr. Elke Killer an. Sie steht den Naturwissenschaften vor und war selbst wieder als Hexe verkleidet.

Ihre Shows waren beim Tage der offenen Tür in den Vor-Corona-Jahren der

...