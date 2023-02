Bürstädter Bariton gibt Konzert

Bürstadt. Der Opernsänger Thomas J. Mayer, der weltweit Engagements hat und aus Bürstadt kommt, tritt am Freitag, 3. März, 20 Uhr im Kurfürstensaal des Kurmainzer Amtshofs in Heppenheim auf. Der Bariton gestaltet einen Liederabend auf Einladung des Vereins Forum Kultur. „Ich mache so etwas natürlich sehr gerne“, sagt Mayer am Telefon. Wir erwischen ihn gerade in einer Pause bei den Proben zu

...