Bürstädter am Blasrohr

Bürstadt. Eigentlich waren Starkregen und Sturmböen angekündigt, doch der Wettergott hatte ein Einsehen mit den aus ganz Deutschland angereisten Blasrohrschützen. Nahezu windstill war es und die Herbstsonne bescherte den Schützen einen wundervollen Wettkampftag.

Der Pfeil- und Bogenclub Bürstadt hat seit einiger Zeit auch Blasrohrschützen in seinen Reihen. Von denen hatten sich zwei aufgemacht, um sich mit dem Rest von Deutschland zu messen. Am Morgen wurde eine Drei-Pfeil-Runde gepustet. Hat man das Ziel mit dem ersten Dart noch nicht getroffen, hat man zwei weitere Chancen, dies zu tun. Natürlich werden dann weniger Punkte gutgeschrieben. 28 Ziele waren rund um das Gelände des TV Rinklingen aufgestellt.

Manche waren einfach zu pusten, bei anderen musste man schon schwer überlegen, wie man mit dem Blasrohr in Richtung des Ziels kommt. Äste, ganze Bäume oder auch einmal ein Hochstand verwehrten die direkte Ziellinie. Auch die tiefstehende Sonne am frühen Vormittag machte es nicht einfacher. Die Ziele, die sich in fünf bis 25 Metern Entfernung befanden, waren zum Teil nur zu erahnen. Aber alle hatten die gleichen Voraussetzungen und immerhin handelte es sich um eine Deutsche Meisterschaft, da muss man mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad rechnen. Der Spaß litt nicht darunter, im Gegenteil, jeder Treffer wurde auch von den Konkurrenten anerkennend gewürdigt.

Nach der Mittagspause ging es auf eine zweite Runde. Diesmal hatte man je Ziel nur einen Dart zur Verfügung. Die Stärkung der Mittagsverpflegung half auch den beiden Bürstädtern. Lagen die beiden in ihrer Gruppe nach der ersten Runde noch mit einigen Ringen zurück, lief es am Nachmittag besser. Am Ende des Parcours hatten sich die beiden vor ihre Mitstreiter gesetzt. Jetzt war nur noch die Frage, wie die Ergebnisse in den anderen Gruppen ausgefallen waren.

Bei der Siegerehrung wurde diese Frage beantwortet. Michel Speth (Karlsruhe) war, wie so oft, nicht zu schlagen. Doch die Vizemeisterschaft von Harry Schweigkoffer und Platz drei für Jürgen Koch waren ein hervorragendes Ergebnis. red