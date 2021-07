So wie in der Gärtnersiedlung sollen die Straßen in Bürstadt künftig nicht aussehen, betonen alle Fraktionen in Bürstadt. Dort bilden sich nach jedem Regen tiefe Pfützen. Diese Sanierung muss Bürstadt übrigens mit Lampertheim abstimmen. Denn Lampertheimer wie Bürstädter nutzen den Weg häufig als Abkürzung.

© Berno Nix