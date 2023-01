Bürstadts Sternsinger erzielen tolles Ergebnis

Bürstadt. Unter dem Motto „Kinder stärken , Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ haben die Sternsinger rund um den Dreikönigstag um Spenden für Kinder gebeten. Die Gruppen in Bürstadt waren so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr: 12 055 Euro sind insgesamt eingegangen. Pfarrer Peter Kern ist sehr froh über das tolle Ergebnis – und dankbar, dass die Bürger den Einsatz der Kinder so großzügig unterstützt haben. „Das wäre ohne die Freude der Kinder bei der Aktion und ihr unermüdliches Unterwegssein und den Einsatz von Erwachsenen, die die Sternsingeraktion in unserer Pfarrgruppe organisieren, nicht möglich gewesen“, teilt Pfarrer Kern im aktuellen Pfarrbrief mit. Er dankt allen, die die Aktion unterstützt haben – auch im Hintergrund, damit die Sternsinger überhaupt mit ihren Gesängen und Gebeten den Segen Gottes für das neue Jahr in Häuser und Wohnungen tragen konnten. „Die Sternsinger haben mit ihrem Engagement das Licht und die Botschaft von Weihnachten zu den Menschen gebracht“, freut sich Bürstadts Pfarrer. Auf unserem Bild sind Johanna Harbarth (l.), die früher als Kind schon aktiv war, und Martina Weis mit einer Gruppe in Bürstadt zu sehen. cos/ BILD: Christine Dirigo

