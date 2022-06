Bürstadt. „Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag.“ Pfarrer Peter Kern machte beim Festgottesdienst am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche St. Michael keinen Hehl aus seiner Gemütslage. Am 13. Juni 1992 wurde er zum Priester geweiht und blickte nun auf 30 Jahre zurück in seinem Amt, das er als Spätberufener antrat.

Eine Lehre als Speditionskaufmann und ein nachgeholtes Abitur lagen vor

...