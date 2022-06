Bürstadts Pfarrer Kern feiert 30 Jahre Priesterweihe

Bürstadt. Bürstadt. Pfarrer Peter Kern feiert seine Priesterweihe vor 30 Jahren mit einem Festgottesdienst in St. Michael von Bürstadt am Sonntag, 19. Juni, um 10.30 Uhr. Die Pfarrgemeinde lädt im Anschluss zu einem Umtrunk auf dem Kirchvorplatz von St. Michael ein.

Pfarrer Peter Kern feiert Jubiläum. Ein Bild aus den Anfangstagen. © Kirche

Aufgewachsen ist Peter Kern in Lampertheim - mit Blick auf den Kirchturm von St. Michael in Bürstadt. Längst deutet er das als Zeichen, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion schon erzählt hat. Nach der Schule absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Speditionskaufmann, mit Mitte 20 holte er dann das Abitur nach, studierte Theologie und trat in Mainz ins Priesterseminar ein.

Primiz in Mariä Verkündigung

Zum Priester geweiht wurde er am 13. Juni 1992 im Mainzer Dom. Die Primiz feierte er einen Tag später in seiner Heimatgemeinde Mariä Verkündigung in Lampertheim. Sein Religionslehrer an der Berufsschule, Pfarrer Klaus Kollmann, war sein Primizprediger. Das erzählt Organist Wolfgang Becker im Pfarrbrief in seinem sehr persönlichen Blick auf das Priesterjubiläum des Pfarrers. Becker stammt wie Kern aus Lampertheim und weiß auch, dass die Primiz in der gleichen Kirche stattfand wie fast 30 Jahre zuvor das erste Messdienen des kleinen Jungen Peter Kern - der schon vor seiner Erstkommunion mithelfen wollte. Becker selbst hatte Peter Kern damals in Mariä Verkündigung angeleitet und bei seiner Primiz auch die Orgel gespielt. Seit mehr als 30 Jahren spielt Becker nun schon die Orgel in St. Michael in Bürstadt.

Seit 2008 in Bürstadt

Nach der Primiz folgten für den Pfarrer Stellen in der Darmstädter Gegend: als Kaplan in Münster bei Dieburg sowie Eberstadt und als Pfarrer in Groß-Zimmern. Im August 2008 kam Pfarrer Kern zurück ins Ried, nicht nach Lampertheim, aber nach Bürstadt. Seither leitet der inzwischen 66-Jährige die Pfarrgemeinden St. Michael und St. Peter. Den Festgottesdienst in St. Michael gestaltet der Chor Belcanto mit. Der Pfarrgemeinderat will danach mit Sekt auf dem Kirchvorplatz anstoßen. cos/red