Bürstadts J18 wieder Erster

Bürstadt. Die Tischtennis-Jungen 18 des TV Bürstadt mischen die Hessenliga weiter auf. Mit einem 6:3-Sieg im Spitzenspiel bei der SG Sossenheim haben die jungen Bürstädter Platz eins zurückerobert. Mit 8:2 Punkten und einer Spielbilanz von +11 liegen die TVB-Talente jetzt knapp vor dem punktgleichen TTC Königstein (Bilanz +9).

„Sossenheim hat auf Position vier mit Ersatz gespielt, die Top-Drei-Leute waren aber da“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Nach einem 3:0-Erfolg des Doppels Julian Müller/Laurin Morweiser trumpften Spitzenspieler Müller und Patrick Moodt auf Position drei auf. Beide holten zwei Einzelerfolge. Das 5:3 stellte Morweiser sicher. Am Sonntag (11 Uhr) kommt mit Eintracht Baunatal eines von vier Teams, das mit 7:5 Punkten auf Rang drei steht. „Sie haben einen starken Einser, aber wir sind sehr stabil“, ist Rosenberger guter Dinge.

Ein 0:6 beim Dritten Blau-Weiß Münster kassierten Bürstadts Mädchen 18. „Das Ergebnis ist zu hoch. Unsere Mädels haben sich teuer verkauft“, dachte Rosenberger an das Doppel von Sophie Kirsch/Sophie Rosenberger und das Einzel von Tochter Sophie. Beide Partien gingen in den fünften Satz. Die Vorrunde will Bürstadt (jetzt 4:8 Punkte) am Sonntag (11 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht TV Eichelsdorf (0:12) abschließen. cpa