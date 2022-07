Bürstadts Freibad wieder geöffnet

Bürstadt. Seit Freitagmittag stehen die Türen zum Waldschwimmbad in Bürstadt wieder offen. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. Dies hing von den Prüfungsergebnissen des Laborbefundes ab, die beim beim Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße eingingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn die Wasserprobe stimmt, darf das Freibad am Freitag wieder öffnen. © Nix

„Auch bezüglich der personellen Situation konnte zumindest vorübergehend eine Lösung gefunden werden, so dass wir zuversichtlich sind, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können“, teilt die Stadt weiter mit. Sie bittet allerdings bei den Badegästen um Verständnis und Geduld, wenn es zu Verzögerungen im Einlassbereich kommt, da es sich zum Teil um neues Personal handele. Gleichzeitig sucht die Stadt weiter Mitarbeiter fürs Freibad und ruft dazu auf, Bewerbungen für die Aushilfstätigkeit abzugeben – am besten per E-Mail an katrin.rademacher@buerstadt.de.

Dass die Situation in Sachen Aufsicht aufgrund von Krankmeldungen angespannt ist, bestätigt die Stadtverwaltung nun auch. Deshalb müsse sie „auf externe Kräfte zurückgreifen“. Je nach Personal am Beckenrand dürften nicht mehr als 1500 Gäste ins Bad. „Der Zugang wird dann sukzessive wieder ermöglicht, sobald Besucherinnen und Besucher das Bad verlassen haben.“ Auch dafür bittet die Stadt um Verständnis, denn: „Nur mit diesen Maßnahmen können wir den sicheren Betrieb des Waldschwimmbades gewährleisten.“ Das Hauptaugenmerk liege darauf, überhaupt öffnen und den Bürgern eine Abkühlung im Sommer anbieten zu können. Dafür würden alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, ausgeschöpft. cos