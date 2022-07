Bürstadts Freibad steht Besuchern wieder offen

Bürstadt. Endlich wieder abkühlen! Papa Erkan Ekin ist froh, mit seinen Kindern Yasin (l.) und den vier Jahre alten Zwillingen Elisa und Melissa plantschen zu können. Am Donnerstagmittag öffneten sich wieder die Türen zum Freibad in Bürstadt. Ab Dienstagnachmittag hatte es Probleme mit der Umwälzpumpe gegeben, daher ließen die Verantwortlichen keine neuen Gäste mehr ins Bad. Irritationen hatte es gegeben, weil es an der Kasse zunächst hieß, es sei zu voll. Am Mittwoch blieb das Bad komplett zu, und das eigene Personal versuchte, die Pumpe dauerhaft zum Laufen zu bringen. „Mit den Technikern am Ohr und den telefonischen Ratschlägen hat das zum Glück geklappt“, sagt Tim Lux von der Stadtverwaltung. Seit Mittwochabend laufe die Pumpe ohne Störung – und hoffentlich dauerhaft jetzt im Hochsommer. cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1