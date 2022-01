Bürstadts Erster Stadtrat wird bald ernannt

Bürstadt. Der neue Erste Stadtrat von Bürstadt wird in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ernannt. Das teilt Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Anfrage der Redaktion mit. Christoph Lang von den Freien Wählern soll auf Werner Klag (SPD) folgen. Das legt die Magistratsliste fest, die Freie Wähler, SPD und Grüne nach der Kommunalwahl aufgestellt haben. Der Termin für die Ernennung ist laut Stadtverwaltung noch unklar. Offiziell stehe erst am 4. März die nächste Sitzung an, so Schader.

Doch am Dienstag, 18. Januar, tage der Ältestenrat mit allen Fraktionschefs und werde sich womöglich auf eine frühere Sitzung festlegen - auch um den verschobenen Haushaltsbeschluss nachzuholen. Zuvor müsse noch festgelegt werden, an welcher Stelle die Sach- und Dienstleistungen gekürzt werden, so Schader. „Eine pauschale Kürzung ist nicht möglich, da wir vertragliche Vereinbarungen und gesetzliche Regelungen erfüllen müssen.“ Diese würden gerade in den Abteilungen aufgelistet, um darzulegen, welche Produkte reduziert werden könnten.

Problematisch sei es übrigens nicht, dass Bürstadt im Moment keinen Ersten Stadtrat habe, teilt die Bürgermeisterin mit. Amtliche Dokumente, die sie sonst neben dem Erster Stadtrat unterschreibe, könnten von anderen Magistratsmitgliedern - ebenfalls Stadträten - unterzeichnet werden. Wo sonst „Erster Stadtrat“ stehe, sei bis zur Ernennung von Klags Nachfolger eben einfach nur „Stadtrat“ zu lesen. cos