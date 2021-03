Bürstadt. Die Stadt Bürstadt richtet in Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße ein Testzentrum im Bürgerhaus, Rathausstraße 2, ein. Nach Informationen der Stadtverwaltung übernimmt die Firma Nanotrade aus Rimbach die Organisation. Sie betreibt bereits das Testzentrum in Weschnitztal. In Bürstadt sollen ab 1. April täglich 200 bis 500 Menschen getestet werden können.

Bürgermeisterin Bärbel Schader unterstützt die Möglichkeit zu Schnelltests. Ab April sollen diese im Bürgerhaus möglich sein. © Berno Nix

Die Planungen im Rathaus laufen derzeit auf Hochtouren, einige Fragen müssten noch geklärt werden bis zur Inbetriebnahme des Testzentrums. Klar sei aber schon jetzt, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für einen Großteil der Kosten – wie Personal der Betreiberfirma sowie Material – aufkomme.

Das Interesse von Seiten der Bevölkerung sei sehr groß, seit bekannt wurde, dass sich jeder Bürger einmal die Woche kostenlos testen lassen könne. Täglich gebe es viele Anfragen im Rathaus zur Möglichkeit von Schnelltests.

Ausführlicher Bericht folgt.