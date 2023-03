Bürstadts Bürgerbüro zieht in ehemalige Gaststätte

Bürstadt. Zwei Monate nach dem Umzug der Straßenverkehrsbehörde in das Bahnhofsgebäude bezieht auch das Bürgerbüro der Stadt Bürstadt neue Räume. Ab Mittwoch, 15. März, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ehemaligen Bürgerhausgaststätte anzutreffen, die zuletzt noch vom Corona-Testzentrum genutzt wurde. Am Vortag bleibt daher das Bürgerbüro aufgrund der finalen Umzugsarbeiten komplett geschlossen. Wegen des Personalzuwachses im Rathaus in den vergangenen Monaten sind die räumlichen Veränderungen notwendig geworden.

Drei Arbeitsplätze verfügbar

Der neue und umgebaute Eingangsbereich des Bürgerbüros ist gut gekennzeichnet. Über den kleinen Wartebereich gelangt der Besucher in den mit einer Zentrale verbundenen Empfangsbereich, wo Rathausmitarbeiterin Birgit Grünkemeyer ihren Arbeitsplatz hat. Das neue Bürgerbüro verfügt über drei Arbeitsplätze: Dort stehen die Mitarbeiter Regina Brosch, Susanne Heiser, Monika Chrastek und Julien von Dungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Im Bürgerbüro werden unter anderem Passangelegenheiten und Kfz-Angelegenheiten abgewickelt. Auch das Fundbüro sowie die Beantragung einer Briefwahl zählt zum Arbeitsfeld der Mitarbeiter. Im separat eingebauten Glaskubus besteht die Möglichkeit zum Führen von vertraulichen Gesprächen. Unabhängig davon bleibt das Standesamt im Rathaus. red