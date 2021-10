Bürstadter Kicker stehen zum Einkleben parat

Bürstadt. Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „großen Stars“ gilt, ist für die Mitglieder vom JFV Bürstadt seit vergangener Woche Realität geworden. Seit dem 23. Oktober läuft nämlich der Verkauf der vereinseigenen Alben exklusiv im Edeka Krebs. So könne sich jedes Vereinsmitglied beim Einkauf seine Teamkollegen in Stickerform nach Hause holen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber hinaus wird jeder Fan, der sich am Sammeln beteiligt, automatisch auch zum finanziellen Unterstützer des Vereins: Jeweils zwei Euro fließen pro Album-Kauf direkt in die Klubkasse. Das gesamte Projekt ist für den Verein zudem komplett kostenlos. Er profitiert außerdem von Werbeseiten-Erlösen.

Online-Tauschbörse eingerichtet

Umgesetzt worden ist die außergewöhnliche Aktion, die laut Verein vor allem für Action, Spaß und großes Sammelfieber in den eigenen vier Wänden sorgen soll, mit dem Berliner Start-up „Stickerstars“. Und damit das Album schließlich auch komplett gefüllt werden kann, wurde eigens für den Verein eine Online-Tauschbörse eingerichtet. „So gerät auch das Tauschgeschäft außerhalb des Platzes nicht ins Stocken“, heißt es vom JFV Bürstadt.

„In Zusammenarbeit mit der Firma ,Stickerstars’ und unserem Sponsor Edeka Krebs in Bürstadt haben wir uns zu unserem zehnjährigen Jubiläum ein ganz besonderes Highlight einfallen lassen – Sammelsticker von unseren Vereinsmitgliedern zum Tauschen und Kleben in ihrem persönlichen Sammelalbum“, schreibt der Verein im Vorwort des Sticker-Albums.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt gibt es jetzt für die nächsten zehn Wochen 243 verschiedene Sticker von Sportlern, Trainern und weiteren Mitgliedern des Vereins in recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern. Ebenso gibt es die individuell kreierten Sammelhefte im Vereinslook der Bürstädter Kicker exklusiv im Edeka Krebs in der Mainstraße, der das Projekt ermöglicht hat.

Alben für Hochzeiten

Das Berliner Start-up „Stickerstars“, welches die Aktion für den Verein auf die Beine gestellt hat, verfolgt seit dem Jahr 2012 die Vision, Mitglieder in ihren Gemeinschaften zu verbinden. Dabei können seit Anfang 2020 auch kleinere Gemeinschaften – wie Hochzeitsgesellschaften, Feuerwehren oder Unternehmen bei Betriebsfesten – ihren Traum vom eigenen Sticker-Album leben. red