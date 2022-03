Bürstadt. Bürstadt will wieder einen Frühjahrsmarkt feiern – und zwar am Wochenende vom 9. und 10. April. Diese Nachricht überbrachte Wirtschaftsförderer Tim Lux nun den Einzelhändlern, die sich im Rahmen der Initiative „Die Innenstadt soll leben“ mit um die Organisation des Events kümmern wollen.

Nach zwei Jahren Pandemie will nicht nur der Handel endlich wieder durchstarten. Auch viele Menschen wollen raus und wieder unter „normalen“ Bedingungen ihr Leben gestalten. Dazu gehört nicht nur entspanntes Einkaufen. Auch auf fröhliche Feste und Feiern musste lange verzichtet werden.

Deshalb ist es eine mehr als gute Nachricht, dass die wiederbelebte Initiative „Die Innenstadt soll leben“, die 1993 erstmals einen verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet hatte und damit aus der Taufe gehoben wurde, den Frühjahrsmarkt zu neuem Leben erwecken will. In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderer Tim Lux hatte Burkhard Vetter, Inhaber eines Bekleidungsgeschäftes und Mann der ersten Stunde beim Frühjahrsmarkt, interessierte Geschäftsleute und Vereine in den Ratskeller eingeladen. „Es besteht eine gute Chance, den Frühjahrsmarkt in diesem Jahr durchzuführen“ erklärte Burkhard Vetter zuversichtlich – trotz der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen.

Doch nicht nur die Pandemie stellt eine Herausforderung dar. Auch die Finanzierung der Veranstaltung gestaltet sich nicht einfach. Die Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV), die zuletzt als Partner der Stadt bei der Organisation fungierte, befindet sich in Auflösung. Die Stadt selbst kann keine Fördergelder für die Veranstaltung beantragen und war zudem damit konfrontiert, dass der Haushalt erst mit Verzögerung verabschiedet wurde und derzeit noch nicht genehmigt ist.

Deshalb hat nun die Initiative „Die Innenstadt soll leben“ einen Zuschuss von 4000 Euro beantragt. Zudem sollen die teilnehmenden Geschäfte, Gewerke und Vereine mit jeweils 50 Euro „Standgebühr“ für Werbemaßnahmen und Infrastruktur beteiligt werden. „Wir haben bereits 40 Interessenten“, erklärte Tim Lux.

In Anbetracht von eventuellen Schutzmaßnahmen soll der Frühjahrsmarkt mit nötigen Abständen am Samstag, 9. April, mit einem Abendprogramm gestartet werden. Unter dem Markthallendach will die Bürstädter Band „District Lounge“ für musikalischen Genuss sorgen. Dazu wird Familie Schneider ihre Fahrgeschäfte am Freitag auf dem Marktplatz aufbauen.

Verkaufsoffener Sonntag geplant

Am Sonntag, 10. April, werden Nibelungen- und Marktstraße ab 8 Uhr morgens gesperrt. Von 13 bis 18 Uhr darf dann geshoppt, gelacht und sich amüsiert werden. Die Jugend der Katholischen Kirchenmusik spielt ebenso auf wie der Spielmannszug der Feuerwehr. Die Tanzgruppe des Bürstädter Fastnachtsclubs und der Dance Point Limburg wollen auch auftreten. „Sollten sich Bestimmungen ändern, dann könnten wir den Marktplatz komplett absperren und Einlasskontrollen durchführen“, hat Tim Lux schon einen Plan B im Kopf.

Neben dem reichhaltigen Angebot der ortsansässigen Geschäfte dürfen sich Kinder auf eine Ballonwerkstatt freuen. Die Feuerwehr ist ebenso mit von der Partie wie VdK, Seniorenbeirat und die Ambulante Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi), die ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten vorstellen wollen. Mit einer neuen Idee wartet der Naturschutzbund auf – er will eine Pflanztauschbörse mit Ablegern aus den Gärten initiieren.

„Die Grundfinanzierung steht“, zeigten sich Burkhard Vetter und Tim Lux zufrieden. Schon bis Ende nächster Woche soll ein Standplan erarbeitet werden, und auch Werbematerial für den Frühjahrsmarkt ist bereits in Arbeit. „Wir wollen klein, aber fein beginnen und hätten damit im Kreis eine der ersten Veranstaltungen“, machten sie deutlich.

Ansprechpartner für alle Interessierten ist Burkhard Vetter. Er ist telefonisch unter der Nummer 0179/46 97 50 7 oder E-Mail an vettermoden@aol.com zu erreichen.