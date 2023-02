Bürstadt will in Liga zwei

Bürstadt. Kelly Tröger weiß, worum es für die Recurve-Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt am vierten und letzten Wettkampftag in der Regionalliga West geht. „Der Gewinn der Meisterschaft wäre eine herausragende Leistung. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga wäre einfach nur eine Sensation“, sagt die Bogenreferentin des PBC vor dem entscheidenden Schießen in Kassel am Samstag.

Die ursprünglich vorgesehene Relegation zur 2. Bundesliga entfällt. Aus insgesamt fünf Regionalligen steigen nur jene zwei Teams auf, die den besten Ringdurchschnitt aufweisen. „Auch als Meister ist man also nicht automatisch aufgestiegen“, erklärt Tröger, die sich aber guter Dinge zeigt: „Nach dem dritten Wettkampftag waren wir unter den ersten Zwei.“

An den dritten Wettkampftag wollen Bürstadts olympische Bogenschützen auch aus einem anderen Grund anknüpfen. Beim Schießen in Düren im Januar besiegte, sie den West-Spitzenreiter Sherwood Herne II im direkten Duell mit 6:0. In der Tabelle liegen die Bürstädter jetzt nur noch einen Punkt hinter der Bundesliga-Reserve. „Wir sind ganz dicht dran und hochmotiviert, Sherwood zu überholen“, meint Tröger. Personell spricht nichts gegen die Aufstiegssensation. Die PBC-Schützen Alexander Brinkmann, Sebastian Eberle, Timo Helmke, Olaf Kaiser, Heiko Rahn und Lukas Reißer sind fit und einsatzbereit. cpa