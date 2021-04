Bürstadt vermeldet den 750. Fall

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis Bergstraße hat am Donnerstagabend 86 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In Bürstadt gibt es sechs neue Fälle. Damit hat die Stadt nun die Marke von 750 Neuinfektionen seit Ausbruch der Pandemie geknackt. Die Zahl der aktiv Infizierten beläuft sich in Bürstadt auf 87. In Biblis gibt es zwei Neuinfektionen. Damit beläuft sich die Zahl der aktiven Fälle hier auf 45. Auch in Groß-Rohrheim sind zwei weitere Fälle hinzugekommen. Hier sind aktuell sieben Personen infiziert. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt damit bei 203. Die Inzidenz im Kreis Bergstraße, also der kumulierte Sieben-Tage-Wert, gerechnet auf 100 000 Einwohner, wird mit 148,3 angegeben. Damit ist er am dritten Tag hintereinander konstant geblieben. Die Anzahl der Erstimpfungen beläuft sich auf 42 899, die der Zweitimpfungen auf 18 396. kur

