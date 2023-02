Bürstadt: Sven und Heinz Kilian kehren zurück in den „Kippes“

Bürstadt. Bürstadt. Wer an den großen Schaufenstern in der Marktstraße vorbeikommt, wirft auch sofort einen prüfenden Blick hinein: Nein, die Eistheke ist noch leer, auch wenn Vater und Sohn Kilian gerade im Café sitzen - allerdings nur, um unserer Redaktion zu erklären, wie es weiter gehen soll in der Bürstädter Traditionseisdiele: Nämlich ziemlich so, wie es angefangen hat. Mit bewährten Rezepten, ausgesuchten Zutaten und ganz viel gutem Geschmack.

Sven und Heinz Kilian wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Sie kennen das Geschäft in- und auswendig. „Ich bin hier aufgewachsen“, erzählt Sohn Sven. Seine Eltern standen Saison für Saison täglich hinter der Theke. Das Eismachen hat er von seinem Opa, Franz Kilian, gelernt. Er hatte das Café 1951 gegründet. „Damals gab es nur eine Terrasse mit Springbrunnen und ein Flachbau mit der Ausgabe“, erinnert sich Heinz Kilian. 1980 hat er den „Kippes“ - wie das Café liebevoll in Bürstadt genannt wird - dann selbst übernommen. 20 Jahre später stieg sein Sohn ein. „Eigentlich war immer klar, dass ich das Geschäft übernehme“, erzählt Sven Kilian. Obwohl damit sehr viel Arbeit verbunden sei. „Aber es macht auch sehr viel Spaß.“

2007 war aber erst mal Schluss, der jüngste Eismann in der Familie Kilian zog der Liebe wegen nach Jena. Pächter Jürgen Ruh übernahm, verabschiedete sich allerdings aus gesundheitlichen Gründen schon im Herbst - und damit zwei Jahre früher als geplant.

Rezepte vom Opa

Mittlerweile ist Sven Kilian zwar wieder zurück in Bürstadt, wollte mit dem Wiedereinstieg aber eigentlich noch warten. Der 48-jährige Elektroinstallateur hat sich mit einem kleinen Unternehmen selbstständig gemacht, und das will er wegen des Eiscafés nicht aufgeben. Also steigt Papa Heinz Kilian noch einmal mit ins Boot, bis alles reibungslos läuft. „Aber höchstens für ein Jahr“, stellt der Senior klar. Immerhin feiert er bald seinen 74. Geburtstag.

„Wir werden uns schon wieder ein bisschen einfinden müssen“, darüber sind sich Vater und Sohn einig. Das Eismachen verlernt man zwar nicht, sagen die beiden. Allerdings müsse sehr vieles neu organisiert werden, das fange schon beim Einkaufen an: Welcher Händler bietet die Qualität, die ihm Hause Kilian höchster Maßstab ist? Wie viele Zutaten gehören in die Mischung, damit das Eis so intensiv nach Erdbeer oder Vanille schmeckt, wie es die Kunden gewöhnt sind?

„Klar, nehmen wir die Rezepte von damals“, versichert Heinz Kilian. Aber inzwischen haben Sohn und Enkel doch einiges verfeinert - und viele neue Sorten kreiert. Die Klassiker wie Schoko, Nuss und Banane sind nach wie vor in der Eistheke zu finden - allerdings auch noch etliche Geschmacksrichtungen mehr. Alle paar Wochen etwas Neues anbieten, das gehört zum bewährten Konzept beim Kippes. Und das soll auch weiter so laufen.

Bleiben soll auch das Mitarbeiter-Team, dass sich an der Eistheke bereits bestens auskennt. Allerdings brauchen Kilians noch einige zusätzliche Helfer, wie auf einem Plakat am Schaufenster nachzulesen ist. Geöffnet werden soll nach wie vor ab 11 Uhr - „und abends so lange, wie etwas los ist“, kündigt Sven Kilian an. Feste Schließzeiten, das gibt es bei ihm nicht.

Allerdings kosten die Eiskugeln künftig deutlich mehr: 1,50 Euro pro Bällchen - das geht nicht anders, machen Vater und Sohn deutlich. „Die Energiepreise sind gestiegen, und die Rohstoffe genauso. Und der Mindestlohn liegt inzwischen bei zwölf Euro“, rechnet Heinz Kilian vor. Um rentabel zu wirtschaften, sollte eine Kugel zwischen 1,50 bis 1,80 Kosten, hat er von Fachberatern erfahren. Also gehen auch bei Kilians die Preise rauf.

Noch wenige Wochen bis zur Neueröffnung - die beiden freuen sich sichtlich, trotz der vielen Arbeit, die vor ihnen liegt. Die Wände sind bereits frisch gestrichen, das Fenster zum Nebenraum wird noch erneuert. Dann fehlt nur noch das wichtigste: das Eis. Eine neue Sorte soll es übrigens künftig auch bald geben. Sven Kilian hat da seine ganz eigenen Pläne. Nur verraten will er noch nichts - zumindest bis zum 11. März.