Bürstadt sammelt fürs Ahrtal

Bürstadt. Besonders haltbare Lebensmittel fehlen derzeit in den Versorgungsstationen im Ahrtal. Deswegen plant die Stadt Bürstadt eine Sammelaktion zur Unterstützung der Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Trotz der großen Hilfsbereitschaft gebe es weiterhin Bedarf an den einfachsten Dingen. „Gerade Ortschaften, die weniger im Fokus der Öffentlichkeit standen, wie etwa die nordrhein-westfälische Stadt Stolberg“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Bürstädter Sascha Cronenberg engagiere sich bereits seit einigen Wochen mit verschiedenen lokalen Akteuren in der Fluthilfe und koordiniere regelmäßig Transportfahrten mit Hilfsgütern.

Neben Lebensmitteln werden Werkzeug aller Art, Arbeitskleidung, Heizgeräte, Schwämme und Reinigungsmittel dringend benötigt. Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann ab Montag, 11. Oktober, bis Donnerstag, 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr seine Sachspenden beim städtischen Betriebshof in der früheren Biogasanlage in Bürstadt abgeben. Die Zufahrt erfolgt über Tor 2 und die Sammlung in Tor 6. Anschließend wird der Transport nach Stolberg über die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer koordiniert, heißt es weiter in der Mitteilung. red