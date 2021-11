Bürstadt sagt Adventszauber aufgrund der Infektionszahlen ab

Bürstadt. Bürstadt. Der Bürstädter Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Das teilten Bürgermeisterin Bärbel Schader und Edith Appel-Thomas von der IG Adventszauber mit. Eigentlich hätte er vom 3. bis 5. Dezember auf dem Marktplatz stattfinden sollen, aber aufgrund der hohen Infektionszahlen zogen die Verantwortlichen die Notbremse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In Bensheim und Heppenheim findet der Weihnachtsmarkt ebenfalls nicht statt. Gottfried Störmer aus Lampertheim hatte am Montag bei uns angefragt, was wir machen. Aber da war es schon klar mit der Absage“, schilderte die Bürgermeisterin die Situation. Edith Appel-Thomas, die das IG-Team mit Reinhold Schober, Pia Baaden und Roland Gündling vertrat, ist besonders enttäuscht. „Wir hatten uns echt viel Mühe gemacht, sind vom alla-hopp!-Park auf den Marktplatz umgezogen, haben uns mit dem Ordnungsamt über 2G abgestimmt - aber dass die Zahlen so sprunghaft in die Höhe gehen, damit haben wir nicht gerechnet“, erklärte sie.

Mit Vereinen in Kontakt

Im Vorfeld der Absage hatten sie bereits mit den teilnehmenden Vereinen in Kontakt gestanden, denn die mussten ja ihre Einkäufe planen. Und teilweise gab es Schwierigkeiten, Mitglieder zu finden, die die Stände betreuen sollten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch für die Schausteller und die Aktiven, die auf der Bühne unter dem Hallendach aufgetreten wären, tat es Appel-Thomas leid. „Das können wir aufgrund der Infektionszahlen nicht verantworten. Es ist ein Muss, dass wir es absagen“, betonte die Organisatorin. Sie bedankte sich beim Bauhof und dem City-Manager Tim Lux für die bisher geleisteten Arbeiten. Für das kommende Jahr ist der Adventszauber aber wieder in Planung.

Obwohl die Veranstaltung im Freien stattfinden sollte, sei das eine Verantwortung, die zu tragen sei, betonte Bärbel Schader. Sie folge damit dem Aufruf des Robert-Koch-Instituts, Kontakte zu minimieren. Deswegen sind auch sämtliche öffentliche Veranstaltungen abgesagt.

Das betrifft auch den Auftritt der bayrischen Kabarettistin Lizzy Aumeier am Freitag, 26. November. Vor dem Auftritt wollte die Stadt gemeinsam mit der Künstlerin die Flagge „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ hissen. „Wir werden das Gastspiel voraussichtlich im März nachholen“, versicherte die Bürgermeisterin. Für den Auftritt von Lars Reichow am 16. Dezember wird bereits ein erneuter Ausweichtermin gesucht. Auch der für 14. Januar geplante Neujahrsempfang wird ins Frühjahr verschoben. „Ich denke nicht, dass die dramatische Lage sich bis in den Januar entspannt hat. Es stehen viele Ehrungen an. Wir hoffen, dass wir im Frühling draußen etwas machen können“, sagte Schader.

Verwaltung im Home-Office

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zeitgleich bat sie darum, die Besuche im Rathaus auf das Allernötigste zu beschränken. Vieles gehe inzwischen online, per E-Mail oder telefonisch. „Die Mitarbeiter sind teilweise im Homeoffice, und wir haben die Mitarbeiter vor Ort weit auseinandergesetzt“, berichtete sie. Die Mitarbeiter in der Kläranlage arbeiten im Schichtbetrieb, so dass sie sich nicht begegnen müssen. Auch hier stehe der Schutz der Beschäftigten an oberster Stelle. „Angesichts der Lage ist es das richtige Signal“, meinte die Bürgermeisterin und bat die Vereine darum, Weihnachtsfeiern, die zum Teil mit Ehrungen verbunden sind, noch einmal zu überdenken. Was noch aussteht, sind Entscheidungen zur Fastnacht. Sowohl Bärbel Schader als auch Edith Appel-Thomas baten die Bevölkerung darum, sich doch impfen zu lassen.