Bürstadt: Orgel rechtzeitig vor Weihnachten saniert

Bürstadt. Rechtzeitig zu Weihnachten wurde die Orgelsanierung in der evangelischen Kirche in Bürstadt abgeschlossen. Knapp fünf Wochen arbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachfirma an der Bürstädter Orgel. Die über 800 Pfeifen wurden alle ausgebaut und gereinigt. Einige der Pfeifen mussten in der Werkstatt repariert werden.

Die Kosten der Orgelsanierung belaufen sich auf rund 24 000 Euro, von denen 10 Prozent von der Landeskirche bezuschusst werden, 90 Prozent muss die Kirchengemeinde durch Spenden und Rücklagen selbst finanzieren. Der Orgelsachverständige der Evangelischen Kirche in Hessen Nassau, Rainer Groß, hat sich vor Ort selbst davon überzeugt, dass die Sanierung abgeschlossen wurde.

Wer die Orgel in neuem Glanz hören will, ist zu den Gottesdiensten an Weihnachten und Silvester sowie im neuen Jahr eingeladen. Wer spenden möchte, kann dies unter dem Stichwort „Orgelsanierung“ an die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt, Volksbank Bürstadt, IBAN: DE33 5089 0000 0050 9054 03. red