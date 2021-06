Bürstadt möchte weitere Zuschüsse

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt interessiert sich für ein neues Förderprogramm des hessischen Wirtschaftsministeriums: Unter dem Titel „Zukunft Innenstadt“ können laut Bürgermeisterin Bärbel Schader Ideen zur Belebung der Innenstadt bezuschuss werden. „Es lohnt sich für uns, weil wir eigene Immobilien und auch Leerstände haben“, sagte Schader in der Stadtverordnetenversammlung. Bis Ende Juni reiche es, wenn Bürstadt zunächst Interesse bekunde, konkrete Projekte würden noch ausgearbeitet. Zunächst steht laut Schader ein Gespräch mit den Lokalen Partnern darüber an, welche Ideen es dazu gibt. „Diese Chance müssen wir ergreifen“, sagt sie überzeugt. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erklärte am Donnerstag im Landtag, im Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ stünden bis 2023 bis zu 40 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir unterstützen Kommunen dabei, lebendige und attraktive Ortskerne und Stadtzentren zu entwickeln oder zu erhalten. Kurzum: Wir wollen die Menschen wieder vom Sofa in die Innenstädte holen.“ cos

