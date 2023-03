Bürstadt: Missbrauch auch in der eigenen Kirchengemeinde

Bürstadt. „Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass ich vor einer Gruppe sage, dass ich vier Jahre lang von einem pädophilen Priester in Bürstadt missbraucht wurde.“ Das berichtet ein Mann während der Dialogveranstaltung der Mainzer Bistumsleitung in Bürstadt. Im katholischen Pfarrzentrum haben sich dafür 40 Teilnehmer angemeldet. Es ist der letzte Termin in der regionalen Reihe, in der sich Bischof Peter Kohlgraf zur kürzlich veröffentlichen EVV-Studie äußert. „Aber es ist nicht das Ende des Gesprächs“, betont er. „Melden Sie sich auch danach mit Fragen, Anregungen und Kritik.“

Die Besucher der Dialogrunde haben an diesem Abend im Pfarrzentrum St. Michael die Möglichkeit, sich direkt an Bischof Kohlgraf zu wenden. Weihbischof und Generalvikar Udo Markus Bentz ist per Videoübertragung zugeschaltet und beantwortet ebenfalls Fragen. Stephanie Rieth, die Bevollmächtigte des Generalvikars im Bischöflichen Ordinariat stellt zunächst die EVV-Studie vor, die das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs innerhalb des Bistums beleuchtet. Die Abkürzung EVV steht für: „Erfahren - Verstehen - Vorsorgen.“

Die Studie hat 181 Beschuldigte und 401 Betroffene für den Zeitraum ab 1945 ermittelt. Doch es ist davon auszugehen, dass längst nicht alle Taten gemeldet wurden und die Missbrauchszahlen noch höher liegen. Stephanie Rieth spricht von einem „Dunkelfeld“. Damit weitere Betroffene daraus hervortreten, sei es wichtig, Vertrauen zu schaffen. „Menschen melden sich, weil sie sehen, wie wir damit umgehen.“

„Das Dunkelfeld ein Stück zu erhellen“, das habe sie dazu bewogen, bei der Veranstaltung zu sprechen, sagt eine Besucherin. Zwei Freundinnen begleiten sie, um sie zu unterstützen. Was sie zu sagen hat, trägt sie seit Jahrzehnten mit sich. Sie komme aus einer Nachbargemeinde, der Täter sei schon lange tot. „Ich war ein zehn Jahre altes Kommunionkind.“ Was damals im Beichtstuhl passiert sei, „darüber will ich jetzt nichts mehr sagen“.

Es kostet Überwindung und braucht Mut, den Missbrauch zu benennen. Über Jahrzehnte fanden die Betroffenen kein Gehör. Es wurde den Tätern eher geglaubt als den Opfern. Abstreiten, das war eine gängige Methode der Verantwortlichen. Das zeigt die EVV-Studie.

„Es ist radikal gelogen worden. Ich wurde auch belogen, nach Strich und Faden“, sagt ein anderer Besucher, der als Religionslehrer arbeitet. „Das Vertrauen ist dahin. Ich habe jeden Tag mit Schülern zu tun, die nichts mehr mit der Kirche verbindet.“

Der Besucher, der den Missbrauch durch einen pädophilen Pfarrer in Bürstadt erlebt hat, berichtet auch über das weitere Vorgehen damals. Sein Fall sei Bischof Hermann Volk vorgetragen worden. „Ich saß mit meiner Mutter abseits. Man wollte uns nicht hören.“ Er habe später jahrelang Psychoanalyse gemacht und selbst als Therapeut gearbeitet. „Ich komme mit mir zurecht“, sagt er. Wie sehr ihn das Geschehene berührt, ist seiner Stimme anzuhören. „Wer pädophil ist, gehört nicht in die Jugendarbeit.“ Das müsse in der Priesterausbildung berücksichtigt werden.

„Ein ganzes System hat versagt“, hatte Bischof Peter Kohlgraf bei der Veröffentlichung der Mainzer Studie gesagt. „Die Institution muss sich ihrer Geschichte stellen“, sagt er bei der Veranstaltung in Bürstadt. Die Studie sei der erste Schritt. Sie zeige auf, wie mit den Menschen früher umgegangen wurde. Durch die Studie seien jetzt Denkmäler vom Sockel gestürzt worden, sagt Bischof Kohlgraf und meint damit seine Vorgänger Hermann Volk und Karl Lehmann. Jetzt gehe es darum, mit Transparenz und Ehrlichkeit Vertrauen zu gewinnen. Und um Entschuldigung zu bitten, das habe er in persönlichen Gesprächen erfahren. „Für viele Menschen wurde das Fundament des Glaubens zerstört.“

Missbrauchsvorwürfe seien in „engen Entscheidungszirkeln“ behandelt worden, beschreibt Weihbischof Udo Markus Bentz das früher gängige Verfahren. Das habe sich geändert. „Es geht jetzt alles über ein Mehraugenprinzip“, betont Bischof Peter Kohlgraf. Deshalb gibt es unabhängige Ansprechpersonen und die Koordinationsstelle Intervention im Bischöflichen Ordinariat, die Meldungen über sexualisierte Gewalt entgegennehmen. Diese werden an die Bevollmächtigte des Generalvikars im Bischöflichen Ordinariat weitergeleitet. Dann müsse entschieden werden, ob jemand aus seinem Amt herausgenommen werde. „Wenn wir das tun, nehmen wir auch ein Risiko in Kauf. Aber zu warten, bis der Staat ermittelt hat, das können wir nicht in allen Fällen verantworten“, sagt Stephanie Rieth.

„Es gibt strafrechtliche Verfahren, die sind verjährt oder werden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Aber da war ja nicht nichts“, nennt sie ein weiteres Beispiel. Deshalb müssten auch diese Fälle kirchenrechtlich geprüft werden. Dabei sei zu klären, ob überhaupt noch ein Einsatz im Kirchendienst möglich ist. Falls jemand versetzt werden könne, müssten die Vorgesetzten erfahren, wen sie in ihr Team bekommen und ob es Auflagen gebe.

Eines habe die Studie auch gezeigt, betonen Bischof Peter Kohlgraf und Stephanie Rieth: Die Sprachfähigkeit in den einzelnen Gemeinden habe eine große Bedeutung, um Missbrauch vorzubeugen oder aufzudecken. Ansprechen statt wegschauen, auch wenn es um ein Tabu geht.