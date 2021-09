Bürstadt feiert Kerwe

Bürstadt. Endlich, endlich geht es wieder los: Die Bürstädter Kerwe kann in diesem Jahr gefeiert werden. Wenn auch in abgespeckter Form, so findet weder der Gottesdienst noch der Kerweumzug statt. Aber immerhin dürfen sich die Besucher auf ein kleines, knackiges und unterhaltsames Programm freuen.

Auf dem Marktplatz drehen sich von Freitag, 1., bis Montag, 4. Oktober die die Fahrgeschäfte. DJ Smash wirft am Freitag ab 20 Uhr die Kerwe-Disco-Maschine auf dem Marktplatz an.

Rede und Kranz

Kerwevadder Damiano Brucato und seine Kerwemannschaft sind am Samstag, 2. Oktober, ab 14 Uhr gefordert. Der Vizepräsident des Heimat- und Carnevalvereins (HCV) hält eine kleine Rede. Und der Kranz wird, mittels elektrischen Stroms, unter das Markthallendach gezogen. „Alles ist ein bisschen kurzfristig für uns Vereine“, erzählte Brucato dieser Redaktion. Doch alle fühlen sich der Tradition verpflichtet. Am Samstagabend ist Showtime für MK, Susie Soul & friends auf dem Marktplatz.

Während sich die Käufer am Sonntag, 3. Oktober, von 13 bis 18 Uhr zu einem Bummel durch die Geschäfte aufmachen dürfen, spielen Matthias Karb & Special Guest bei Café Flair bei freiem Eintritt auf. Zudem schickt Claudia Limburg die Tanzgruppen des Dance Floor Limburg auf das Straßenparkett.

Vereine mit dabei

Außerdem wird in verschiedenen Vereinen gefeiert. Die DJK Eintracht lädt am Kerwesonntag, 3. Oktober, ab 11 Uhr zum Weißwurstfrühstück ein. Am Kerwemontag, 4. Oktober, sorgt ab 11 Uhr DJ Marco für die musikalische Unterhaltung. Außerdem gibt es deftige Speisen und Getränke.

Beim VfR Bürstadt lockt am Montag, 4. Oktober, ab 10 Uhr das traditionelle Kerwemontag-Weißwurst-Frühstück mit vielen deftigen Schmankerln.

Die Sängerlust feiert am Kerwemontag, 4. Oktober, ebenfalls. Und auch hier geht es ab 10 Uhr los. Treffpunkt ist auf der Festwiese in der Lorscher Straße. Dort gibt es für die Besucher einen zünftigen Frühschoppen und tolle Musik mit der „Oldi Band“. Fell