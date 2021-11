Bürstadt erhält weiteren Zuschuss

Bürstadt. 660 000 Euro kann Bürstadt als Zuschuss in die östliche Kernstadt investieren. Das teilt das hessische Wirtschaftsministerium mit. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ – bislang als „Soziale Stadt“ bekannt. Gefördert werden sollen die Gemeinschaft und der Austausch. Deswegen ist am Beethovenplatz das Quartiersbüro angesiedelt, das regelmäßig Aktionen plant, um die Bürger – trotz Corona – zusammenzubringen und die Attraktivität des Gebiets zu steigern. Bund und Land übernehmen jeweils die Hälfte der Kosten für die Projekte am Standort. Das Programm soll vor Ort öffentliche und private Investitionen anstoßen. Ganz wichtig dabei ist es laut Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, dass lokale Akteure einbezogen werden, die die neuen Strukturen mit Leben füllen. cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1