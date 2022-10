Bürstadt erhält neuen Zuschuss für den Campus

Bürstadt. Mit einem Förderbescheid über 666 666 Euro ist Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader mit Bauamtsleiter Ralf Gawlik vom Hessischen Zukunftskongress mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Freitag zurückgekehrt. In Hanau wurden insgesamt 15 Millionen Euro an 23 Kommunen für innovative Maßnahmen zum Klimaschutz vergeben. In Bürstadt fließt das Geld laut Schader in den Bildungs- und

...