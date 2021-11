War es ein Racheakt oder lediglich ein Gelegenheitsdiebstahl? Jürgen Stollhofer, Vorsitzender des Bürstädter ASV 1933, kann sich nicht so recht erklären, was jemand mit mehr als 100 Kilogramm Zander anfangen will. Einbrecher hatten den Fisch aus dem Vereinsheim am Groß-Loch gestohlen. Dabei sollte am Sonntagmittag, 31. Oktober, das dritte und letzte Zanderessen zum Abholen in diesem Jahr

...