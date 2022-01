Dramatische Szenen haben sich in der Nacht zum Dienstag im und rund um das ehemalige Hotel Berg in Bürstadt abgespielt: In einer der Wohnungen im ersten Stock war ein Brand ausgebrochen, mehrere Menschen hatten sich mit Betttüchern abgeseilt oder auf Dächer, Balkone und sogar eine Fensterbrüstung gerettet. Die Feuerwehr konnte alle unverletzt bergen, wie Stadtbrandinspektor Uwe Schwara sehr

...