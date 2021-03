Bürstadt. Sowohl in St. Michael, als auch in St. Peter wird der Bürstädter Pfarrer Peter Kern an Ostern Gottesdienste feiern. „Wir haben schon an Weihnachten bewiesen, dass wir das können. Mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen“, betont Pfarrer Kern. Jede zweite Bank bleibt frei, es gelten große Abstände.

In St. Michael passen sonst mehr als 500 Besucher rein, jetzt werden es 70 sein. Sogar Bischof Peter Kohlgraf hat sich dafür ausgesprochen, die Gottesdienste in den Kirchen zu feiern, und hat auf der Homepage des Bistums eine entsprechende Botschaft hinterlassen. „Präsenzgottesdienste sind für viele Menschen Halt und Stütze in diesen Zeiten. Und die Kar- und Ostertage sind der wichtigste Festkreis für uns Christen“, heißt es dort. Bischof Kohlgraf wehrt sich gegen Vorwürfe, das sei unverantwortlich. Denn gefeiert werde mit kleinen Gruppen in großen Räumen, ohne Gesang der Gemeinde, mit Masken, großem Abstand und Desinfektion.

Kreuzweg in St. Peter

Wer nicht in die Kirche gehen möchte oder keinen Platz mehr erhält, kann digitale Angebote nutzen. So lädt die Pfarrgruppe am Ostersonntag zu einem Zoom-Gottesdienst - parallel zur Messe in St. Michael um 10.30 Uhr - ein. Besonders angesprochen werden Familien. „Der Inhalt wird besonders auf Kinder angepasst, es werden Lieder eingespielt, und er ist für alle geeignet, die kontaktlos die Messe feiern wollen“, versichert Gemeindereferent Michael Held. Der Zoom-Link für die Einwahl wird auf der Internetseite der Pfarrgruppe unter www.pfarrgruppe-buerstadt.de veröffentlicht.

Kinder und Familien sind am Karfreitag eingeladen, den Kreuzweg in St. Peter abzugehen. „Es wird wieder mehrere Stationen geben. Manchmal werden Texte abgespielt, die im Vorfeld aufgenommen wurden. An anderen Stellen stehen Helfer und werden den Text vorlesen. Aber wir haben auch Texte an Stationen für die Familien vorbereitet, die sie selbst lesen können“, erklärt der Gemeindereferent. Start ist vor der Kita St. Peter. Los geht’s im Pfarrsaal, dann führt der Weg weiter in den Pfarrgarten bis in die Kirche.

„Es wird anders sein als in den Jahren zuvor“, merkt Michael Held an. Um den Kinder-Kreuzweg etwas zu entzerren, ist dieser von 10 bis 12 Uhr begehbar, so dass sich die Familien nicht unnötig häufen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, es kann allerdings zu kurzen Wartezeiten führen, weil vor Ort eine Liste zum Eintragen ausliegt. Die Dauer des Kinderkreuzwegs beträgt etwa eine halbe Stunde.

Am Ostermontag findet ausnahmsweise die Erstkommunion der Kinder statt, die eigentlich zum letztjährigen Kommunionsjahrgang gehörten, aber lieber noch warten wollten und nicht im August mit den anderen zusammen das erste Mal den Leib Christi empfangen haben. „Das ist allerdings ein geschlossener Gottesdienst“, betont der Gemeindereferent.

Pfarrer Peter Kern bereitet derweil eine verkürzte Liturgie vor. „Eigentlich ist die Messe für rund zweieinhalb Stunden an Ostern vorgesehen. Wegen Corona soll es aber nicht zu lange dauern. Ich versuche, alles auf rund eine Stunde zu reduzieren“, erläutert er. Der Bürstädter Pfarrer zitiert noch einmal Bischof Kohlgraf, der gesagt hat: „Die Gottesdienste an Ostern sind für manche Medizin für die Seele. Das ist ein grundsätzliches Angebot der Kirche und sollte in diesen Zeiten nicht unterschätzt werden.“ Eine detaillierte Übersicht über alle Messen findet sich auf der Seite der Pfarrgruppe.

Die evangelischen Gemeinden fahren mit ihrer kontaktlosen Strategie fort. Auf der Internetseite www.buerstadt-evangelisch.de ist das Gottesdienstprogramm zu Ostern mit Angeboten über die Online-Plattform Zoom hinterlegt. Auch in Bobstadt verzichtet die Gemeinde - schweren Herzens, wie sie betont - auf Gottesdienste. Stattdessen gibt es am Karfreitag von 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit zum stillen Gebet in der offenen Kirche.

Ab Samstag ist ein österlicher Sonntagsgruß sowie eine kleine Überraschung für Kinder vor dem Kirchenportal in Bobstadt zum Mitnehmen zu finden. Die Kirche ist im Innen- und Außenbereich zudem seit Palmsonntag kreativ gestaltet. Auch am Ostersonntag ist die Kirche von 14 bis 15 Uhr offen. In Biblis und Nordheim verweist Pfarrer Arne Polzer auf seinen eigenen Youtube-Kanal, wo er regelmäßig Angebote veröffentlicht.