Bürstadt bietet eine Woche Ferienspiele

Bürstadt. Der Inzidenzwert im Kreis Bergstraße ist längst im unteren einstelligen Bereich angekommen. Daher gibt es jetzt überall Lockerungen, und lieb gewonnene Veranstaltungen - zumal, wenn sie sich überwiegend im Freien abspielen - können unter gewissen Auflagen wieder stattfinden. So auch die Ferienspiele der Stadt Bürstadt. Bei einem Pressegespräch erläuterten die Veranstalter, was geplant ist, wie lange das Angebot dauern wird und wer alles mitmachen kann.

Das Motto der Bürstädter Sommerferienspiele lautet „Entdecke unsere Lebensräume“. Sie finden in der vierten Woche der Sommerferien statt: von 9. bis 13. August in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Teilnehmen dürfen Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro pro Tag inklusive Mittagessen. Die Woche muss komplett gebucht werden. Veranstalter sind die Stadt Bürstadt sowie die in Biebesheim ansässige Sozialagentur Fortuna. Weitere Kooperationspartner sind das Bürstädter Jugendhaus, der Jugendförderverein sowie einige Vereine. Wer mitmachen möchte, kann sich ab Montag, 5. Juli, entweder persönlich bei Thomas Georgi im Rathaus, Telefonnummer 06206/701-235, melden oder auf der Homepage der Stadt das Anmeldeformular ausfüllen. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt.

Natur intensiv erleben

„Die ganze Organisation musste aufgrund der aktuellen Situation sehr schnell und kurzfristig laufen. Zum Glück hatte sich ein kleines Team schon im Vorfeld informiert, was möglich ist“, sagte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Das genannte Motto bezieht sich auf den Ansatz von City Bound, einem erlebnispädagogischen Ansatz, der die lokalen (städtischen) Begebenheiten und Lebensräume der hier wohnenden Kinder und Jugendlichen nutzt.

„Kinder wünschen sich gerade jetzt wieder mehr Naturerlebnisse. Wir haben das in einer kleinen Umfrage im Vorfeld immer wieder gehört: Die Kinder wollen nach der langen Zeit zuhause wieder raus und gemeinsam mit anderen etwas erleben und machen“, sagt Oliver Haberer, Geschäftsführer der Sozialagentur Fortuna. Hinzu komme, dass Kinder und Jugendliche mit den geplanten Angeboten ihre eigenen Stärken entdecken.

Geplant ist beispielsweise eine Aktion rund um die Bürstädter Grillhütte. Hier werden sich die Teilnehmer neue Sitzmöbel aus alten Baumstämmen bauen, die dort auch stehen bleiben. Die Ferienspiele sollen die Jugendlichen aber auch längerfristig dazu animieren, ihre Freizeit wieder mehr draußen zu verbringen - unabhängig von der Pandemie. So sollen sie „ihren“ Wald beispielsweise durch GPS oder Geocoaching kennenlernen. Ferner geplant ist so genanntes Monkey Climbing an Bäumen, Ausflüge an regionale Naturorte, ein Besuch des Bürstädter Wasserwerks. Zudem verbringen sie zwei kreative Nachmittage mit Graffiti-Künstler Jascha Held. Ergänzt wird das Ganze durch jede Menge sportliche Angebote. Hier kommen dann auch die Vereine mit ins Spiel, wie etwa der Pfeil- und Bogenclub.

„Das wird ein echtes Abenteuer“, verspricht Bürgermeisterin Schader. Neu ist auch, dass neben jungen Kindern vor allem auch die Gruppe der 13 bis 15-jährigen angesprochen wird. Acht Betreuer kümmern sich um die 40 Teilnehmer. mibu