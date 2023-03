Bürstadt: Aussteller halten beim Frühjahrsmarkt die Stellung

Bürstadt. Der Wettergott war den Bürstädtern nur zeitweilig gewogen. Als Bürgermeisterin Bärbel Schader am Sonntag, 13 Uhr, den Frühjahrsmarkt offiziell eröffnete, prasselte gerade ein Regenschauer auf das Holzdach der Markthalle. Schon am Vorabend hatten Sturm und Nässe für unwirtliche Bedingungen gesorgt. Ihren Optimismus ließ sich die Rathaus-Chefin dennoch nicht nehmen: „Alle reden vom Sterben der Innenstadt - wir erleben gerade, wie sie aufstrebt!“ Hoffnung und Wachstum seien in jedem Fall vorhanden, betonte Schader - und wurde prompt mit einem Sonnenstrahl belohnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über den kleinen Lichtblick freute sich auch Luisa-Marie I. Zu einer Veranstaltung zu kommen, wenn Regen und Wolken gemeldet sind, sei gar nicht so einfach, meine die Sonnenbotschafterin augenzwinkernd. Umso überzeugter zeigte sich die 22-Jährige davon, dass alle Besucher nun „Sonne im Herzen tragen“. Für die Studentin der Kommunikations- und Betriebswirtschaft an der Uni Mannheim war das Fest zugleich eines der letzten Highlights in ihrer knapp dreijährigen Amtszeit, die im Juni endet. Dass Luisa-Marie ein Jahr länger als üblich die repräsentative Funktion inner- und außerhalb ihrer Heimatstadt wahrnehmen durfte, ist Corona geschuldet. Zahlreiche Projekte hat die begeisterte Fastnachterin in dieser Zeit auf den Weg gebracht: von der Mitgestaltung des Barfußpfads in der alla hopp!-Anlage bis zur Abgabestelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, deren Erlös Kindern in ärmeren Ländern zugutekommt.

Bereits in diesem Monat tritt eine andere prägende Figur des Stadtgeschehens in den Ruhestand: Fast 30 Jahre hat Betriebshofleiter Bernd Bildstein für das Rathaus und die Bürger gearbeitet. Als eine seiner letzten öffentlichen Handlungen oblag ihm der Fassbieranstich. Für seine umfassenden Verdienste fand Bürgermeisterin Schader lobende Worte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Frühjahrsmarkt Am Sonntag geht’s rund in Bürstadts Innenstadt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Brauchtum Spargelwanderung zwischen Bürstadt und Lampertheim Mehr erfahren

Nicht wegzudenken ist ferner Tim Lux als Koordinator des Marktes, der zeitlich mit dem verkaufsoffenen Sonntag zusammenfiel. Mehr als 60 Aussteller aus der Region konnte der Organisator diesmal mit ins Boot holen. Neben Vereinen, Betrieben und städtischen Einrichtungen waren auch Fahrgeschäfte und Kirmesbuden auf dem Marktplatz zu finden.

Dabei kam das leibliche Wohl nicht zu kurz: Eine breite Auswahl an Fruchtweinen und -seccos gab es beim Stand von Nicole und Michael Vonhof. Aus eigener Produktion brachten sie Erdbeer-, Heidelbeer-, Johannisbeer- und Kirschwein mit. Ansonsten kümmern sich die Betreiber vom „Landleben Bensheim“ um eine Schafherde, eine Streuobstwiese sowie um Pensionspferde. Die beiden haben auch den Auftakt des Frühjahrsmarkts am Samstagabend miterlebt. Viele Bürstädter waren allerdings - wohl wegen des heftigen Regens - zu Hause geblieben. „Wer dennoch hier war, war richtig gut drauf“, berichtete Nicole Vonhof. Dabei gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Nachwuchskünstlerin Viviane Herpel und der Partyband Fizz-Gin.

Die „Mischung aus verkaufsoffenem Sonntag, Gewerbeschau und Familiennachmittag“ komme prinzipiell gut an, war von Seiten der Gewerbetreibenden zu vernehmen. Auch bei Jürgen Trumpfheller blieben Besucher stehen. „Solarhamster.de ist dein Partner für Balkonkraftwerke und Mini-Photovoltaik“, hieß es im Flyer, den der Geschäftsführer an Interessenten verteilte. Als Angestellter im Energiehandel kennt er sich aus mit dem Thema Strompreisentwicklung. Die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der solargestützten Balkonkraftwerke bewertet der Unternehmer, der mit der Klimaschutzagentur Mannheim kooperiert, als durchweg positiv. Zunächst habe er für Freunde Anlagen konstruiert, danach sein Geschäft erweitert. Die Nachfrage in diesem Segment sei steigend.

Neue Einblicke

Nachhaltigkeit stand auch beim Nabu im Mittelpunkt. Am Tisch der Naturschutzorganisation konnten Pflanzen getauscht und Informationen eingeholt werden - etwa über die Nützlichkeit des Regenwurms.

Derweil zeigte sich am Bahnhof die ganze Kreativität von „KamÜ“: Stefanie und Rüdiger Engert hatten ihre landwirtschaftlichen Hallen umgebaut, um „Kultur am Übergang“ zu ermöglichen. Zum Frühjahrsmarkt erhielten interessierte Besucher einen Blick in die Räumlichkeiten, die künftig Ateliers, ein Yogastudio und Arbeitsplätze zum Anmieten, sogenannte Co-Working-Spaces, beherbergen.

Zu den Angeboten für Kinder gehörten am Sonntagnachmittag diverse Bastel- und Mitmachaktionen. Ort des Geschehens: die „Bärenhöhle“ in der früheren Buchhandlung „Pegasos“. Von hier startete auch ein deutlich sichtbares Maskottchen des „Südhessen Morgen“ seine Rundgänge durch die Stadt: „Fred Fuchs“ erwies sich einmal mehr als Hingucker für Groß und Klein.

Fotostrecke unter suedhessen-morgen.de