Bürstadt. Wohngebiete, die allein mit Solarenergie und einem Blockheizkraftwerk mittendrin versorgt werden. Oder riesige Hallendächer, auf denen so viel Strom erzeugt wird, dass sie auch noch für die Nachbarschaft reicht. Möglichkeiten gibt es genug, versichert Alexander Bauer (kleines Bild). Der CDU-Politiker will festlegen, dass künftige Neubaugebiete in Bürstadt „energieautark“ sein müssen.

