Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handwerkskunst Bürstadt: Adventsausstellung begeistert mit neuen Mitstreitern

Der Künstlerverein präsentiert eine bunte Mischung von neuen, aber auch bewährten Künstlern und Handwerkern. Sie bieten vom Adventskranz bis zum Tannenschmuck so ziemlich alles an, was es für die Weihnachtszeit so braucht.