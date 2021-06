Büroräume statt Café

Bürstadt. Die Stadtverwaltung bekommt neue Mitarbeiter: einen technischen Hausmeister, eine Klimaschutzmanagerin und eine Ansprechpartnerin am Empfang. Laut Bürgermeisterin Bärbel Schader fehlt noch jemand für die IT-Projektsteuerung. Um die neuen Kollegen unterzubringen, ist kurzfristig das Picknick-Café zu drei Büros umgewidmet worden. Denn der Pächter habe den Betrieb, der als gastronomisches Angebot für die Besucher der alla-hopp!-Anlage gedacht war, eingestellt.

Beim Betriebshof angesiedelt sind nun zwei Straßenbauer, die flexibel und kurzfristig Schäden auf den Fahrbahnen beheben könnten, so Schader in ihrem Bericht an die Stadtverordneten. Auch die Stadtgärtnerei sei durch zwei Fachkräfte verstärkt worden, eine Person sei eigens für die Pflege der Friedhöfe abgestellt worden. cos