Bürgerstiftung Biblis spendet an Tafel

Biblis. 110 Bibliser Bürger sind bei der Tafel Bürstadt registriert, darunter 45 Kinder. Zehn ehrenamtliche Helfer aus Biblis engagieren sich bei der Tafel, darunter einige Fahrer, die die Touren zum Abholen der Lebensmittel durchführen. Da sei es ganz im Sinne der Bürgerstiftung Biblis mit einer Spende zu helfen, erklären die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Gisela Gibtner, und der stellvertretende Vorsitzende, Roland Woll bei ihrem Besuch der Tafel. Denn ihre Ziele seien unter anderem die Förderung eines guten gesellschaftlichen Miteinanders aller Bürger, gleich welchen Alters und welcher Herkunft, die Förderung von gemeinnützigen, mildtätigen und sozialen Zwecken jenseits der staatlichen oder gemeindlichen Zuständigkeiten und die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit. Da so viele Bibliser das Angebot der Tafel in Bürstadt nutzen können, unterstützt die Bibliser Bürgerstiftung die Einrichtung deshalb mit einer Spende von 500 Euro.

Beide sehen in der Tafel Bürstadt ein gutes Beispiel für das Anliegen der Bürgerstiftung in Biblis, Projekte für alle Bürgerinnen und Bürger in der Großgemeinde Biblis zu initiieren und zu fördern.

Bei ihrem Rundgang durch die Tafel erfuhren sie einiges über die Abläufe in der Warenvorbereitung und Warenausgabe. Sie drückten gegenüber den ehrenamtlichen Helferinnen, die sie beim Putzen des Gemüses überraschten, ihren Dank für ihr außergewöhnliches Engagement aus. Die Helferinnen bedankten sich für die Spende, denn sie wissen, dass Tafelarbeit auch mit vielen Kosten verbunden ist. So müsse wahrscheinlich demnächst die Kupplung des Kühlfahrzeuges ersetzt werden, merkt Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin Diakonisches Werk Bergstraße, an. Da komme die Spende wie gerufen. red