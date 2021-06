Bürger blockieren Plätze im Freibad

Bürstadt. Citymanager Tim Lux berichtete im Sozialausschuss vom aktuellen Sachstand des Betriebes im Waldschwimmbad. „Seit der Öffnung am 5. Juni gab es bis 20. Juni etwa 15 700 Buchungen über das System auf der Stadthomepage“, erklärte er. Ärgerlich sei, dass tatsächlich nur rund 10 000 Besucher im Bad waren und die Stornierungsoption nur von etwa 3900 Leuten genutzt wurde. „Pro Slot sind etwa 50 bis 100 Menschen nicht gekommen. 2300 Leute haben also nicht storniert, so dass die Kontingente nicht für andere Schwimmer freigegeben werden konnten“, bedauerte Lux. Derzeit dürfen 600 Besucher ins Bad. Das werde aber nicht ganz ausgeschöpft. Die Bundesnotbremse endet allerdings Ende Juni und man wird von Verwaltungsseite abwarten, welche Regeln dann gelten – abhängig von der Inzidenzzahl. Genaueres konnte Lux nicht sagen. cid

Info: Anmeldungen fürs Freibad unter www.buerstadt.de