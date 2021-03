Bürstadt. Die Bücherei St. Michael in Bürstadt ist ab Sonntag, 7. März, wieder geöffnet. In den Räumen dürfen sich bis zu drei Personen aufhalten. Im Vorraum ist wieder eine Ampel aufgestellt, die den Einlass reguliert. Vorbestellungen sind weiterhin über die Internetseite im EOPAC möglich und können eine halbe Stunde nach Öffnung in der Bücherei abgeholt werden. Wer noch keinen Zugang zu dem System hat, kann sich telefonisch unter 06206/13 09 40 9 oder per E-Mail an Buecherei.st.michael@web.de mit dem Team in Verbindung setzen. In der Bücherei gelten die gültigen Hygieneregeln. Zutritt ist nur mit OP-Maske oder FFP2-Maske möglich. Desinfektionsmittel steht im Vorraum bereit. Geöffnet ist sonntags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. red