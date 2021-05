Bücherei öffnet wieder für Besucher

Bürstadt. Ab sofort ist es wieder möglich, in der Bürstädter Bücherei von St. Michael persönlich und vor Ort Romane, Krimis und Hörbücher auszusuchen. In den Räumen dürfen sich bis zu zwei Personen oder Familien aufhalten. Im Vorraum regelt eine Ampel den Einlass. Vorbestellungen können auch weiterhin über die Internetseite im Buchungssystem EOPAC getätigt werden. Diese Vorbestellungen können eine halbe Stunde nach der Öffnung abgeholt werden. Wer noch keinen Zugang hat, kann das Bücherei-Team unter 06206/130 94 09 oder unter Buecherei.st.michael@web.de erreichen. In den Räumen gelten die aktuellen Hygienebestimmungen. Geöffnet ist sonntags, 10 bis 12 Uhr, dienstags, 16 bis 18 Uhr, donnerstags, 16 bis 19 Uhr sowie freitags, 10 bis 12 Uhr. red

