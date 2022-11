Budendorf lockt viele Gäste an

Bürstadt. Der Start in die Adventszeit hätte in Bürstadt nicht besser gelingen können. Das kleine Weihnachtsdorf auf dem Vorplatz von St. Peter, das das Quartiersbüro gemeinsam mit dem Interkulturellen Büro sowie der Intergrationskomission organisiert hatte, platzte bei der Auftaktveranstaltung aus allen Nähten.

Neben den Ehrenamtlichen der katholischen Kirchengemeinde, die mit einer Messe mit Pfarrer Peter Kern in St. Peter in Adventszeit gestartet waren, bestimmten junge Familien den frühen Abend. Lange Schlangen bildeten sich an den Ausgabestellen für heiße und kalte Getränke. Hier hatten die Veranstalter gebeten, eigene Tassen mitzubringen. Die verschiedenen Interessengemeinschaften übertrafen sich mit Gaumenfreuden. Der „Bazar der Köstlichkeiten“ bot Leckereien aus Polen, kredenzte syrisch-arabische Spezialitäten und Gerichte aus Sri Lanka. Es gab Crêpes, Lebkuchen und Zuckerwatte. Aber auch Chili con Carne und Champignons mit Knoblauchsauce fanden reißenden Absatz. Selbst gemachte Marmeladen und Liköre waren als Mitbringsel begehrt. Metzgermeister Claus Kipfstuhl wendete auch an seinem 51. Geburtstag geschickt die Bratwürste auf dem Grill.

Zum abendlichen Programm trugen auch die Kids der Kitas Zwergenwald und Kunterbunt mit ihren Auftritten bei. Für ungewohnte Klänge sorgte zudem die Eritreische „Selam Band“. Ein weiterer Anziehungspunkt war die Ballonwegstatt. In Windeseile verwandelten sich Ballons unter geschickten Hänsen in Kronen und fantasievolle Gebilde zum Mitnehmen. Allerdings war das Kinderkarussell nicht eingetroffen.

Die Aktion wird durch den Verfügungsfond der sozialen gesunden Stadt Bürstadt gefördert“ erklärte Gerasimoula Grigorki von der Stadt. Ihr schoss einige Mal das Adrenalin durch den Körper. Denn zwischendurch verabschiedete immer mal wieder die Elektrik. Fell