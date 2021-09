Bronze-Medaille für Harry Schweigkoffer

Bürstadt. Mit Zielen im Nebel begannen erneut die zweitägigen Deutschen Meisterschaften Bowhunter des DFBV auf dem weitläufigen Parkgelände von Schloss Fasanerie. Aber von Wiederholung war keine Spur zu sehen. Das Team der Rhöner Bogenschützen hatte die vier Parcoursteile mit je 14 Zielen komplett neu aufgebaut.

Und so schälte sich am frühen Morgen ein wunderschön gestelltes Sumpfkrokodil aus dem aufsteigenden Nebel am Ufer des Schlossparksees zusammen mit kapitalen Hirschen, Wölfen und Wildschweinen und auch Fasanen im Miniaturformat. Alles zur Herausforderung der rund 360 Schützinnen und Schützen, die sich zum Sonnenaufgang am Einschießplatz versammelten, auf der Suche nach einem wärmenden Morgenkaffee, aber auch nach dem einen oder anderen Einschießziel, welches der Morgennebel noch verborgen hielt.

Vom Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt waren zwei Schützen angetreten – Klaus Adrian bei den Traditionellen Recurve Bogen und Harry Schweigkoffer bei den Recurve Blankbogen. Pünktlich wurden alle 60 Sechser-Gruppen zu ihren Start-Pflöcken in den vier farblich gekennzeichneten 14er-Runden geführt.

Drei-Pfeil-Runde und Doppel-Hunter-Runde standen am Samstag für die ersten zweimal 14 Ziele auf dem Programm. Die Bürstädter Schützen waren gut drauf. Adrian konnte mit 353 Punkten Platz neun sichern, und Schweigkoffer lag in seiner Klasse mit 18 Punkten Rückstand zum Ersten auf dem dritten Platz.

Eine doppelte Hunter-Runde mit gesamt 28 Schüssen beschloss den Wettbewerb. Die anspruchsvollen Hunter-Runden mit nur einem Pfeil pro Ziel bei verschärfter Wertung würfelten die Platzierungen des Vortages durcheinander. Klaus Adrian konnte nicht ganz an die Leistungen des Vortags anknüpfen und beschloss das Turnier auf dem elften Platz. Schweigkoffer holte auf, doch am Ende lag der Zweite noch vier Punkte vor ihm. Der dritte Platz und die Bronzemedaille waren Lohn für diese Leistung. red